О том, что женщину задержали и объявили подозрение, сообщили 26 января. Также правоохранители рассказали, какие доказательства они изъяли.

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Хотела воспользоваться почтой

Следователи установили, что жительница Харьковщины организовала отправку деталей огнестрельного оружия в Россию. Для этого она воспользовалась услугами одного из почтовых операторов.

Однако в документах на отправление подозреваемая указала ложные данные. Но уже на таможне обнаружили этот обман. В коробке нашли 15 ударно-спусковых механизмов к стрелковому огнестрельному оружию, а также другие детали механизмов. Относительно личности получателя, пока деталей не обнародовали.

Части оружия, которые изъяли таможенники / Фото офиса генпрокурора

Как женщину могут наказать

Подозреваемая стала фигуранткой производства по статье о покушении на контрабанду. За такой проступок предусмотрена уголовная ответственность – от 3 до 7 лет заключения.

Похожее событие недавно

В этот день также сообщили об объявлении подозрения за похожее преступление. Контрразведка СБУ в конце прошлого года заблокировала контрабанду деталей военных самолетов.

Впоследствии установили, что ее организовал житель Днепропетровщины. По данным следователей, мужчина скупал детали военной авиации, а затем продавал их в соседние страны.

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