Как долго можно переносить COVID, вакцина для подростков: новости о коронавирусе 17 января

Каждый десятый больной COVID заразен для других дольше, чем считали ранее. Привели новые данные, насколько вакцина против коронавируса эффективна для подростков. Ученые нашли ген, защищающий от тяжелого течения коронавируса. Это последние новости о SARS-Co-2 в Украине и мире 17 января.

Новости о коронавирусе в Украине 17 января

Темпы заболеваемости COVID-19

Источник: Минздрав

По состоянию на 17 января за сутки в Украине выявили 5072 случая коронавирусной болезни. Среди больных 407 детей и 72 медработника. От осложнений коронавируса скончались 78 пациентов. Известно, что в больницы госпитализировали 1213 человек с выраженными симптомами COVID-19. Зато поправились – 2 520 больных.

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Традиционно в выходные в стране проводят меньше тестирований на коронавирус. Так, за сутки провели 35 464 тестов, в том числе:

методом ПЦР – 14 616,

методом ИФА – 2 240;

экспресс-тесты на антиген SARS-CoV-2 – 18 608.

Коронавирус в областях: суточный показатель

Киев – 510;

Винницкая область – 194;

Волынская область – 101;

Днепропетровская область – 127;

Донецкая область – 52;

Житомирская область – 252;

Закарпатская область – 133;

Запорожская область – 18;

Ивано-Франковская область – 492;

Киевская область – 132;

Кировоградская область – 82;

Луганская область – 4;

Львовская область – 854;

Николаевская область – 31;

Одесская область – 224;

Полтавская область – 49;

Ровенская область – 86;

Сумская область – 189;

Тернопольская область – 314;

Харьковская область – 647;

Херсонская область – 36;

Хмельницкая область – 68;

Черкасская область – 88;

Черновицкая область – 344;

Черниговская область – 45.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии COVID-19 в Украине подтвердили 3 759 530 случаев заболевания. По состоянию на 17 января поправилось – 3 556 162 человека.От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 98 361 больной.

Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Фото 24 канала

Еще 23 тысяч украинцев вакцинировались против COVID-19

Источник: Минздрав

За вчера, 16 января в Украине 23 286 человек вакцинировано против коронавируса. Из них первую дозу получили 8034 человека, вторую дозу – 10 930 человек. Кроме того, 105 человек получили дополнительную дозу, а 4217 – бустерную.

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Прививки проводили:

343 мобильные бригады по иммунизации,

1 932 пункта прививки,

414 центра вакцинации населения

Использовали четыре препарата: Pfizer (Comirnaty) – 16 882 прививок, Sinovac (CoronaVac) – 3 463, Moderna – 2 529 и AstraZeneca – 412.

Темпы вакцинации в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 993 077 человек.

В частности, получили первую дозу – 14 993 075 человек, получили две дозы – 14 270 520 человек, дополнительную дозу – 9 617 человек, а бустерную – 99 165 человек.

Всего в стране провели 29 372 377 прививок.

Бустерную дозу вводят, чтобы усилить эффективность вакцины, которая со временем снижается. А дополнительная необходима для людей, которые из-за состояния своего здоровья имеют более низкую эффективность вакцин по сравнению с другими.

Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала

Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала

В Харьковской области циркулирует Омикрон

Источник: Харьковская ОГА

В Харьковской области появился и циркулирует штамм коронавируса Омикрон. Власти сообщают, что речь идет о начале новой волны заболеваемости COVID-19 в регионе. Случаи Омикрона были подтверждены в киевской лаборатории.

Мифы и бустерная доза COVID-вакцины

Источник: 24 канал

Большинство опрошенных людей через шесть месяцев после второй дозы планируют привиться, однако есть и те, кто не поддерживает даже стандартный курс вакцинации.

Украинцы о мифах и бустерной дозе COVID-вакцины: смотрите видео

Кличко второй раз заболел коронавирусом

Источник: телеграм-канал Виталия Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко второй раз заболел коронавирусом. Об этом сообщил он сам 17 января. Политик находится на самоизоляции и работает из дома. Он отметил, что надеется на легкое течение болезни, поскольку является вакцинированным.

Разница между коронавирусом, гриппом и простудой / Инфографика 24 канала

Карантинное зонирование обновили

Источник: Минздрав

Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. На утро 17 января оранжевому уровню соответствуют Сумская и Ивано-Франковская области. Впрочем, в последней ухудшились эпиподказатели. Остальные регионы Украины соответствуют "желтой" зоне карантина.

В Украине две оранжевые зоны карантина / Инфографика Минздрава

У игроков Динамо обнаружили коронавирус

Источник: Динамомания

По данным журналистов, у Александра Караваева, Ильи Забарного и Ильи Шкурина был диагностирован коронавирус. Следовательно, они отправились на самоизоляцию и пропустят первый сбор команды. По всей вероятности, по этой причине не отправился в Испанию и Богдан Леднев.

В оккупированном Крыму впервые обнаружили Омикрон

Источник: телеграм так называемого "главы Крыма" Аксенова

Так называемые оккупационные власти сообщили, что в Крыму обнаружили первый случай инфицирования штаммом коронавируса Омикрон. О первом случае на полуострове сообщил подконтрольный России так называемый глава Крыма Сергей Аксенов. В связи с этим оккупационные власти ввели ряд ограничений.

Во Львове госпитализировали максимум детей с COVID-19

За прошедшие сутки в Крыму выявили 148 новых случаев заболевания COVID-19. Однако данные российских властей Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками.Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не показывает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.

Источник: пресс-служба Охматдета

Во Львове зафиксировали рекорд по заболеваемости коронавирусом среди детей. В одной из больниц – их наибольшее количество с начала пандемии – 66. Младшему пациенту – всего 24 дня. Старшему – 17 лет.

Почти 100 тысяч украинцев получили бустерную дозу вакцины

Источник: пресс-служба Офиса президента

Совсем недавно в Украине было разрешено введение бустерной дозы вакцины против COVID-19. И уже почти 100 тысяч граждан получили бустерную прививку.

На что украинцы потратили "тысячу Зеленского"

Источник: Министерство экономики Украины

Украинцы уже потратили 1,5 миллиарда гривен с помощью программы "еПоддержка", об этом рассказали в Министерстве экономики. Больше всего население тратило деньги на книги. На что больше всего потратили украинцы:

книжные магазины – 490 миллионов гривен;

кинотеатры – 386 миллионов гривен;

театры, концерты и развлекательные услуги – 188 миллионов гривен;

железнодорожные и авиапассажирские перевозки – 180 миллионов гривен;

спорт – 146 миллионов гривен.

Новости о коронавирусе в мире 17 января

Распространение COVID-19 в мире

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на утро 17 января в мире выявили более 328 миллионов больных коронавирусом и более 5,5 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Великобритания, Италия, Испания и Индия.

Продажи Rolls-Royce выросли благодаря пандемии

Источник: Financial Times

В 2021 году Rolls-Royce установила абсолютный рекорд продаж своих элитных автомобилей. Генеральный директор Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос отметил, что пандемия COVID-19 помогла людям осознать быстротечность жизни, побуждая их тратить больше денег на приятные вещи. По его мнению, такое мышление и повлекло за собой рекордные продажи люксового автопроизводителя.

Пандемия закончится в 2022 году – немецкий вирусолог

Источник: Tagesspiegel

Штамм Омикрон может "перевести" пандемию COVID-19 в эндемию. Ученые также считают, что каждый переболеет коронавирусом. В этом абсолютно уверен руководитель отдела вирусологии берлинской клиники Charitе Кристиан Дростен. Ученый считает, что постоянная ревакцинация – не выход.

Больше здесь Пандемия закончится в 2022 году, но этому поспособствует не ревакцинация, – немецкий вирусолог

Медсестра из Италии сделала "фейковую" прививку против COVID-19

Источник: RAI

В Палермо в Италии арестовали еще одну медсестру. В сеть попало видео, как она делает вид, будто вакцинирует мужчину и женщину. Сотрудница центра вакцинации сначала наполнила шприц вакциной против коронавируса. Однако потом – выпрыснула ее в салфетку. Потом она делает вид, будто на самом деле прививает двух человек.

Смотрите видео фейковой вакцинации:

Глава Pfizer рассказал о будущих волнах COVID-19

Источник: BFM TV

Коронавирус и дальше будет циркулировать по планете. Однако в дальнейшем страны будут вводить гораздо меньше ограничений. Гендиректор компании Pfizer Альберт Бурла считает, что нынешняя волна коронавируса будет последней с большим количеством ограничений.

Комбинированная вакцина от COVID-19 и гриппа

Источник: World Economic Forum

Уже в 2023 году может появиться единственная вакцина, которая объединит бустерную дозу против коронавируса и экспериментальную прививку против гриппа. Об этом заявил исполнительный директор Moderna Стефан Бансель.

Как сейчас защититься от гриппа и COVID-19





Прививка против гриппа делается 1 раз в год. Приобрести вакцину можно в аптеке, а прививаться в амбулаториях семейного врача или в частных медучреждениях. Вакцинация против COVID-19 бесмплатная. Ее проводит в государственных пунктах прививки.

В Греции вводят штрафы для невакцинированных пожилых людей

Источник: MedicalXpress

Греция ввела обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет, поскольку уровень охвата прививками в стране остается ниже среднего в Европейском Союзе, а всплеск заболеваемости приводил к переполнению греческих больниц.

В Швеции обнаружили новую мутацию штамма Омиркон

Источник: Upsala Nya Tidning

В Швеции зафиксировали новую мутацию штамма Омикрон. Как отмечают местные СМИ, подвариант обнаружили у трех человек. Разновидность нового штамма получила название BA.2. Он был обнаружен в Академической лаборатории в шведском городе Упсала 14 января 2021 года.

Последние исследования коронавируса

Ген, защищающий от тяжелого течения коронавируса

Источник: Nature

В 2020 году ученым удалось обнаружить ген, который мы унаследовали от неандертальцев: он сильно повышает риск дыхательной недостаточности и смерти. Наряду с этим геном от наших вымерших родственников мы получили и защитные гены, снижающие риск попадания на ИВЛ на 20%.

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Коронавирус нарушает мобильность пожилых людей

Источник: MedicalxPress

Даже легкое или среднее тяжести течение COVID-19 может вызвать проблемы с передвижением у людей старше 50 лет. У них был вдвое более высокий риск ухудшения подвижности, способности заниматься домашними делами и физическими упражнениями по сравнению с теми, у кого не было COVID-19, хотя большинство из них имели легкие или умеренные симптомы.



У переболевших COVID-19 выявили аномальную активность иммунной системы

Источник: Nature Immunology

Австралийские ученые опубликовали результаты нового исследования, в котором выяснилось, что иммунная дисрегуляция сохраняется у пациентов с COVID-19 в течение 8 месяцев после первичного заражения.

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Насколько эффективна вакцина против коронавируса для подростков

Источник: New England Journal of Medicine

Почти все подростки 12 – 18 лет, которые попадают в отделение реанимации и интенсивной терапии из-за COVID-19, не были вакцинированы. В то время как вакцина от Pfizer предотвратила 94% госпитализаций и на 98% эффективна в предотвращении попадания подростков в отделение анестезиологии и интенсивной терапии.

Как долго пациент может переносить коронавирус

Источник: сайт Экстерского университета

Каждый десятый больной COVID-19 может быть заразен для других даже через 10 дней карантина. Это дольше, чем считали раньше. У некоторых людей вирус сохраняет эту способность до 68 дней.