Зони карантину оновили, Омікрон на Харківщині: новини про коронавірус 17 січня
Джерело:24 канал
Одна з областей наблизилась до червоної зони. На Харківщині підтвердили 13 випадків Омікрону. Вчені знайшли ген, який захищає від важкого перебігу коронавірусу. Це останні новини про SARS-Co-2 в Україні та світі 17 січня.
Новини про коронавірус в Україні 17 січня
Темпи захворюваності на COVID-19
Джерело: МОЗ
Станом на 17 січня за добу в Україні виявили 5 072 випадки коронавірусної хвороби. Серед хворих 407 дітей та 72 медпрацівники. Від ускладнень коронавірусу померли 78 пацієнтів. Відомо, що до лікарень госпіталізували 1 213 людей з вираженими симптомами COVID-19. Натомість видужали – 2 520 хворих.
Увага Омікрон вислизає від усіх антитіл, але не від Т-клітин: що це означає
Традиційно на вихідних в країні проводять менше тестувань на коронавірус. Так, за добу провели 35 464 тестів, зокрема:
- методом ПЛР – 14 616,
- методом ІФА – 2 240;
- експрес-тести на антиген до SARS-CoV-2 – 18608.
Коронавірус в областях: добовий показник
- Київ – 510;
- Вінницька область – 194;
- Волинська область – 101;
- Дніпропетровська область – 127;
- Донецька область – 52;
- Житомирська область – 252;
- Закарпатська область – 133;
- Запорізька область – 18;
- Івано-Франківська область – 492;
- Київська область – 132;
- Кіровоградська область – 82;
- Луганська область – 4;
- Львівська область – 854;
- Миколаївська область – 31;
- Одеська область – 224;
- Полтавська область – 49;
- Рівненська область – 86;
- Сумська область – 189;
- Тернопільська область – 314;
- Харківська область – 647;
- Херсонська область – 36;
- Хмельницька область – 68;
- Черкаська область – 88;
- Чернівецька область – 344;
- Чернігівська область – 45.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна статистика! Від початку пандемії COVID-19 в Україні підтвердили 3 759 530 випадків захворювання. Станом на 17 січня одужало – 3 556 162 людини.
Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 98 361 хворий.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Фото 24 каналу
Ще 23 тисячі українців вакцинувались проти COVID-19
Джерело: МОЗ
За вчора, 16 січня в Україні 23 286 людей вакциновано проти коронавірусу. З них першу дозу отримали 8 034 людини, другу дозу – 10 930 людей. Крім того, 105 людей отримали додаткову дозу, а 4 217 – бустерну.
Актуально COVID-19 в Україні пішов на спад: понад 5 тисяч інфікованих
Щеплення проводили:
- 343 мобільні бригади з імунізації,
- 1 932 пункти щеплення,
- 414 центри вакцинації населення
Використовували чотири препарати: Pfizer (Comirnaty) – 16 882 щеплення, Sinovac (CoronaVac) – 3 463, Moderna – 2 529 та AstraZeneca – 412.
Темпи вакцинації в Україні
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 993 077 людей.
Зокрема, отримали першу дозу – 14 993 075 людей, отримали дві дози – 14 270 520 людей, додаткову дозу – 9 617 людей, а бустерну – 99 165.
Загалом в країні провели 29 372 377 щеплень.Зверніть увагу! Бустерну дозу вводять, аби посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується. А додаткова потрібна для людей, які через стан свого здоров'я мають нижчу ефективність вакцин у порівнянні з іншими.
Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу
На Харківщині циркулює Омікрон
Джерело: Харківська ОДА
У Харківській області з'явився та циркулює штам коронавірусу Омікрон. Влада повідомляє, що мовиться про початок нової хвилі захворюваності на COVID-19 у регіоні. Випадки Омікрону підтвердили у київській лабораторії.
Міфи та бустерна доза COVID-вакцини
Джерело: 24 канал
Більшість опитаних людей через шість місяців після другої дози планують зробити щеплення, однак є й ті, хто не підтримують навіть стандартний курс вакцинації.
Українці про міфи та бустерну дозу COVID-вакцини: дивіться відео
Кличко вдруге захворів на коронавірус
Джерело: телеграм-канал Віталія Кличка
Мер Києва Віталій Кличко вдруге захворів на коронавірус. Про це повідомив він сам 17 січня. Наразі політик перебуває на самоізоляції та працює з дому. Він зазначив, що сподівається на легкий перебіг хвороби, оскільки є вакцинованим.
Карантинне зонування оновили
Джерело: МОЗ
Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в країні. Станом на ранок 17 січня помаранчевому рівню відповідають Сумська та Івано-Франківська області. Втім, в останній погіршилися епідпоказники. Решта регіонів України відповідають "жовтій" зоні карантину.
У гравців Динамо виявили коронавірус
Джерело: Динамоманія
За даними журналістів, у Олександра Караваєва, Іллі Забарного та Іллі Шкуріна був діагностований коронавірус. Відтак вони виправилися на самоізоляцію та пропустять перший збір команди. Цілком ймовірно, що з цієї причини не відправився до Іспанії і Богдан Лєднєв.
Новини про коронавірус у світі 17 січня
Поширення COVID-19 у світі
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на ранок 17 січня у світі виявили понад 328 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,5 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Велика Британія, Італія, Іспанія та Індія.
Продажі Rolls-Royce зросли завдяки пандемії
Джерело: Financial Times
У 2021 році Rolls-Royce встановила абсолютний рекорд продажів своїх елітних авто. Генеральний директор Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос зазначив, що пандемія COVID-19 допомогла людям усвідомити швидкоплинність життя, спонукаючи їх витрачати більше грошей на приємні речі. На його думку, таке мислення й спричинило рекордні продажі люксового автовиробника.
Пандемія закінчиться у 2022 році, – німецький вірусолог
Джерело: Tagesspiegel
Штам Омікрон може "перевести" пандемію COVID-19 в ендемію. Вчені також вважають, що кожен перехворіє на коронавірус. У цьому абсолютно впевнений керівник відділу вірусології берлінської клініки Charitе Крістіан Дростен. Вчений також вважає, що постійна ревакцинація – не вихід.
Більше тут Пандемія закінчиться у 2022 році, але цьому посприяє не ревакцинація, – німецький вірусолог
Останні дослідження коронавірусу
Ген, який захищає від важкого перебігу коронавірусу
Джерело: Nature
У 2020 році вченим вдалося знайти ген, який ми успадкували від неандертальців: він сильно підвищує ризик дихальної недостатності та смерті. Поруч із цим геном від наших вимерлих родичів ми отримали і захисні гени, які знижують ризик потрапляння на ШВЛ на 20%.
Цікаво Аналіз сечі може діагностувати струс мозку
Коронавірус порушує мобільність старших людей
Джерело: MedicalxPress
Навіть легкий або середньої важкості перебіг COVID-19 може спричинити проблеми з пересуванням у людей, старших за 50 років. У них був удвічі вищий ризик погіршення рухливості, здатності займатися домашніми справами та фізичними вправами у порівнянні з тими, у кого не було COVID-19, хоча більшість із них мали легкі або помірні симптоми.