Зверское убийство 16-летней девушки под Кропивницким: подозреваемому избрана мера пресечения

Правоохранители задержали 16-летнего парня, которого подозревают в убийстве своей бывшей девушки Виктории Макаренко. Ее изуродованное тело на днях нашли в заброшенном колодце.

Как рассказал начальник Нацполиции в Кировоградской области Роман Козьяков, следствие имеет достаточно доказательств, чтобы считать, что именно бывший парень девушки убил ее.

Важно На Кировоградщине 16-летнюю пропавшую девушку нашли в заброшенном колодце

Юноше избрали меру пресечения

Об этом свидетельствуют данные проведенных следственных действий и экспертиз. Правоохранители уже сообщили о подозрении юноше, а суд избрал ему меру пресечения. Теперь предполагаемый убийца находится под стражей ближайшие 60 суток.

Полицейские продолжают расследовать уголовное производство, начатое по статье 115 об умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.

Что известно о жутком убийстве

Несовершеннолетняя девушка исчезла в ночь с 14 на 15 августа. Произошло это в селе Кетрисановка, что в Кировоградской области.

Произошло это в селе Кетрисановка, что в Кировоградской области. Мачеха и отец девушки говорят, что она пошла спать в свою комнату, а ночью ее там не обнаружили. В то же время вещи и документы девушки остались дома.

На поиски Виктории ежедневно привлекали несколько десятков человек. Лишь впоследствии тело девушки с повреждениями нашли в заброшенном колодце.

Ранее полиция задержала бывшего парня девушки. Одна из родственниц погибшей рассказала журналистам, что пара разошлась, поскольку парень настаивал на интимной близости.