Звіряче вбивство 16-річної дівчини під Кропивницьким: підозрюваному обрали запобіжний захід

Правоохоронці затримали 16-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві своєї колишньої дівчини Вікторії Макаренко. Її понівечене тіло днями знайшли у закинутому колодязі.

Як розповів начальник Нацполіції в Кіровоградській області Роман Козьяков, слідство має достатньо доказів, аби вважати, що саме колишній хлопець дівчини вбив її.

Важливо На Кіровоградщині 16-річну зниклу дівчину знайшли у закинутому колодязі

Юнаку обрали запобіжний захід

Про це свідчать дані проведених слідчих дій та експертиз. Правоохоронці вже повідомили про підозру юнаку, а суд обрав йому запобіжний захід. Тепер ймовірний вбивця перебуватиме під вартою найближчі 60 діб.

Поліцейські продовжують розслідувати кримінальне провадження, розпочате за статтею 115 про умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років.

Що відомо про моторошне вбивство

Неповнолітня дівчина зникла у ніч з 14 на 15 серпня . Сталося це у селі Кетрисанівка, що у Кіровоградській області.

. Сталося це у селі Кетрисанівка, що у Кіровоградській області. Мачуха та батько дівчини кажуть, що вона пішла спати у свою кімнату, а вночі її там не виявили. Водночас речі та документи дівчини залишились вдома.

На пошуки Вікторії щодня залучали кілька десятків осіб. Лише згодом тіло дівчини з пошкодженнями знайшли у закинутому колодязі.

Раніше поліція затримала колишнього хлопця дівчини. Одна з родичок загиблої розповіла журналістам, що пара розійшлась, оскільки хлопець наполягав на інтимній близькості.