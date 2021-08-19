Повідомлення про зникнення дівчини надійшло у відділення поліції у місті Бобринець 16 серпня. На пошуки щодня залучали близько 60 осіб.
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Поки що причину смерті дівчини не називають
Вікторію знайшли уже мертвою, з тілесними ушкодженнями. Колодязь, у якому було тіло, – на території міста, де вона проживала.
Наразі правоохоронці не повідомляють про причину смерті. Кажуть, деталі встановить судово-медична експертиза. На місці страшної знахідки уже працюють слідчі. Поліція розпочала кримінальне провадження.
Коротко про останні резонансні злочини щодо неповнолітніх в Україні
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- На Черкащині посеред вулиці викрали 6-річного хлопчика. Правоохоронці відпрацьовують версію, що причетним може бути його батько – громадянин Німеччини.
- У Чугуєві вдалось врятувати 2-річного хлопчика, якого мати покинула голодним на 2 дні.
- А у Бердянську виявили жахливий випадок у таборі: вожатий розбещував 10-річну дівчинку.
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