Повідомлення про зникнення дівчини надійшло у відділення поліції у місті Бобринець 16 серпня. На пошуки щодня залучали близько 60 осіб.

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Поки що причину смерті дівчини не називають

Вікторію знайшли уже мертвою, з тілесними ушкодженнями. Колодязь, у якому було тіло, – на території міста, де вона проживала.

Наразі правоохоронці не повідомляють про причину смерті. Кажуть, деталі встановить судово-медична експертиза. На місці страшної знахідки уже працюють слідчі. Поліція розпочала кримінальне провадження.

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