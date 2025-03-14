Дитину з важкими опіками госпіталізували. Що відомо про стан 12-річного хлопчика, розповідає 24 Канал із посиланням на "Київ24".

Дивіться також Росіяни вбили двох братів-школярів на Донеччині: вони служили паламарями у храмі

У якому стані дитина

У Департаменті охорони здоров'я КМДА повідомили, що хлопчик живий, але у тяжкому стані. Він перебуває під наглядом лікарів спеціалізованого медичного закладу.

Нагадаємо, що напередодні пасажири електрички на станції "Київ-Волинський" стали очевидцями, як між вагонами застряг підліток. На очах у розгубленого натовпу він отримував розряди струму, його гасили з вогнегасника.

Нагадаємо, що 9 березня в Одесі двоє неповнолітніх піднялися на потяг, де їх вдарило струмом. Один з юнаків 16 років загинув одразу, інший 13-річний хлопець – згодом у лікарні.