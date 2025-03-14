13 березня близько 16:20 окупанти вдарили по селу Рівне Мирноградської громади Покровського району. Внаслідок атаки загинули двоє хлопчиків віком 11 і 13 років. Ще одна дитина 14 років госпіталізована у тяжкому стані, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

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Загинули маленькі паламарі

Загиблих звали Максим і Тимофій. Вони були паламарями Покровського храму села Гришине.

У поліції розповіли, що у момент удару діти, попередньо, перебували на вулиці. Встановлено, що двоє братів раніше, у вересні 2024 року, були евакуйовані до Дніпра, а старший хлопчик, у серпні того ж року, – до міста Павлограда Дніпропетровської області.

Трагедію прокоментував і очільник ОВА Вадим Філашкін.

Це жахлива новина сама по собі, але ще жахливіше – що всіх трьох ще в серпні-вересні минулого року ми евакуювали на Дніпровщину. Рішення повернутися додому, очевидно, діти не ухвалювали самі, але заплатили за це рішення найстрашнішу ціну,

– йдеться у повідомленні посадовця.

До слова, внаслідок нещодавнього удару по порту в Одесі загинули 4 сирійських громадян. Ще двоє людей зазнали поранення – українець та сирієць.