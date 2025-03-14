13 марта около 16:20 оккупанты ударили по селу Ровно Мирноградской общины Покровского района. В результате атаки погибли двое мальчиков в возрасте 11 и 13 лет. Еще один ребенок 14 лет госпитализирован в тяжелом состоянии, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.

Смотрите также Погибшая женщина ехала в троллейбусе на работу: детали двойной атаки на Кривой Рог

Погибли маленькие пономари

Погибших звали Максим и Тимофей. Они были пономарями Покровского храма села Гришино.

В полиции рассказали, что в момент удара дети, предварительно, находились на улице. Установлено, что двое братьев ранее, в сентябре 2024 года, были эвакуированы в Днепр, а старший мальчик, в августе того же года, – в город Павлоград Днепропетровской области.

Трагедию прокомментировал и глава ОВА Вадим Филашкин.

Это ужасная новость сама по себе, но еще ужаснее – что всех троих еще в августе-сентябре прошлого года мы эвакуировали на Днепровщину. Решение вернуться домой, очевидно, дети не принимали сами, но заплатили за это решение страшную цену,

– говорится в сообщении чиновника.

К слову, в результате недавнего удара по порту в Одессе погибли 4 сирийских граждан. Еще два человека получили ранения – украинец и сириец.