Корреспондент из Кривого Рога Александр Фефилатьев рассказал 24 Каналу, что россияне нанесли двойной ракетный удар по одному из районов города. Около 7 часов утра было сообщение об обстреле с территории Крыма, а уже через несколько минут раздался громкий взрыв.

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Какие детали атаки на Кривой Рог

Буквально через 20 минут после первого взрыва мониторинговые ресурсы предупредили о реальной угрозе повторных запусков в том же направлении. Практически сразу раздался еще один взрыв.

Россия осуществила очередной террористический акт по городской территориальной общине города Кривой Рог. В результате ранения получили 9 человек, 7 находятся в больницах, 3 – в тяжелом состоянии. К сожалению, на месте погибла женщина,

– рассказал начальник Криворожской РВА Евгений Ситниченко.

Спасательно-поисковые работы уже завершены, на месте происшествия развернули штабы. Женщине, которая погибла, было 47 лет, она ехала в троллейбусе на работу. Во время удара взрывная волна выбила окна, а она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Один мужчина находится в больнице в сверхтяжелом состоянии, за его жизнь борются медики. После первого прилета сразу начали работать все оперативные службы. К счастью, повторная детонация не задела ни одного из оперативников.

В результате атаки изуродованы многоэтажки, магазины, объекты социального направления. В месте, о котором знают местные, работает штаб, куда люди могут обратиться за помощью. Например, получить на первое время плиты, пленку, строительные материалы, или пообщаться с психологами или выпить горячего чая

Были ли рядом военные цели

Враг в очередной раз совершил исключительно террористический удар, потому что никаких военных или стратегических объектов не было. От атаки пострадали гражданские здания, магазины, многоэтажные дома, субъекты малого и среднего бизнеса.

Ранее рядом уже был прилет баллистики и тогда никакого вреда, кроме сотен выбитых стекол и уничтоженного имущества, - эти ракетные атаки не привели,

– добавил Александр Фефилатьев.

Теперь ситуация повторилась и ее можно рассматривать исключительно как акт террора против гражданского населения Кривого Рога.

Напомним, в результате обстрела был поврежден отель, там серьезные разрушения. Также загорелись гаражи, автомобили, повреждено медучреждение, детский сад и другие гражданские объекты.