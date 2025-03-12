Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру и ГСЧС.

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Что известно о повреждении отеля в Кривом Роге

В Днепропетровской областной прокуратуре рассказали, что в результате вражеской атаки в Кривом Роге погибла 47-летняя женщина. Ранения получили еще 9 человек. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Повреждена инфраструктура, предприятия, жилые дома, админздание, медучреждение, детский сад, школу, магазины, отель, гаражи, автомобили,

– отметили правоохранители.

В прокуратуре также подчеркнули, что уже начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам совершения военных преступлений.

"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России", – говорится в сообщении.

В ГСЧС, в свою очередь, отметили, что в целом в результате атаки возник пожар в 3 гаражах и 4 легковых автомобилях, общей площадью 100 квадратных метров. Также повреждены многоэтажные жилые дома, админздания, магазин и 12 легковых автомобилей.

В самом отеле выбило стекла и сильно изуродовало фасад здания.

Последствия российской атаки по Кривому Рогу / Фото ГСЧС

Впоследствии спасатели рассказали, что локализовали пожар в 3 гаражах и 4 автомобилях и ликвидировали возгорание в админздании.

К слову, в Кривом Роге прозвучала серия взрывов утром 12 марта. Враг дважды нанес удары по городу, второй раз, когда на место происшествия прибыли спасатели.