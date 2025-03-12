Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру та ДСНС.

До теми Повторний удар був по рятувальниках: у Кривому Розі значні руйнування після обстрілу

Що відомо про пошкодження готелю у Кривому Розі

В Дніпропетровській обласній прокуратурі розповіли, що внаслідок ворожої атаки у Кривому Розі загинула 47-річна жінка. Поранень зазнали ще 9 людей. Інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється.

Пошкоджено інфраструктуру, підприємства, житлові будинки, адмінбудівлю, медзаклад, дитячий садок, школу, магазини, готель, гаражі, автомобілі,

– зазначили правоохоронці.

У прокуратурі також підкреслили, що вже розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення воєнних злочинів.

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Росії", – мовиться у дописі.

У ДСНС, своєю чергою, наголосили, що загалом внаслідок атаки виникла пожежа у 3 гаражах і 4 легкових автівках, загальною площею 100 квадратних метрів. Також пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, магазин і 12 легкових автомобілів.

У самому готелі повибивало шибки та сильно понівечило фасад будівлі.

Наслідки російської атаки по Кривому Рогу / Фото ДСНС

Згодом рятувальники розповіли, що локалізували пожежу у 3 гаражах і 4 автомобілях та ліквідували загоряння в адмінбудівлі.

До слова, у Кривому Розі пролунала серія вибухів зранку 12 березня. Ворог двічі завдав ударів по місту, вдруге, коли на місце події прибули рятувальники.