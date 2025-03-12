Відомо, що загинули 4 людини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Олексія Кулеби, віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України.

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Атака Росії на портову інфраструктуру

Ввечері 11 березня Росія вдарила по порту в Одесі. Вказується, що балістичною ракетою пошкоджено судно "MJ PINA" під прапором Барбадос.

На жаль, загинули чотири людини – громадяни Сирії. Наймолодшому загиблому було 18, найстаршому – 24 роки. Ще двоє людей отримали поранення – українець та сирієць. Їм надається необхідна допомога,

– повідомив Кулеба.

Він повідомив, що в момент удару судно завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру. Кулеба наголосив, що це було "абсолютно цивільне судно".

Крім цього, пошкодження зазнало ще одне судно, причали, склади для зберігання зерна.

Росія б'є по українській інфраструктурі, зокрема по портах, які задіяні у гарантуванні продовольчої безпеки світу,

– підкреслив Кулеба.

Він вказав, що важливо, щоб портова інфраструктура була захищена від терору, а вільне й безпечне мореплавство було гарантоване.

"Маємо і далі посилювати нашу протиповірятну оборону, силою зброї та силою дипломатії досягати надійного миру та безпеки", – резюмував він.



Чергова атака Росії на портову інфраструктуру / Фото Олексія Кулеби