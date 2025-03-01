Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

До теми Ворог атакував Одесу: є постраждалі, пошкоджена припортова інфраструктура і цивільне судно

Які наслідки ворожої атаки порту в Одесі

Олексій Кулеба розповів, що сьогодні ввечері Росія вдарила балістичною ракетою по Одеському порту. Внаслідок атаки постраждали двоє цивільних працівників – їм надають необхідну медичну допомогу.

Внаслідок удару, за даними міністра пошкоджено два цивільних судна:

"SUPER SARKAS", яке ходить під прапором Сьєрра-Леоне. Воно транспортувало понад 21 тисячу тонн кукурудзи та сої на експорт.

Контейнеровоз "MSC LEVANTE F" під панамським прапором, що належить провідній європейській компанії.

Це судна з абсолютно цивільними вантажами. Також постраждали й інші обʼєкти портової інфраструктури, –