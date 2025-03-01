Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий Алексея Кулебу.

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Какие последствия вражеской атаки порта в Одессе

Алексей Кулеба рассказал, что сегодня вечером Россия ударила баллистической ракетой по Одесскому порту. В результате атаки пострадали двое гражданских работников – им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В результате удара, по данным министра повреждены два гражданских судна: