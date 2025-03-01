Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера.
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Что известно о последствиях вражеской атаки по Одессе
Олег Кипер рассказал, что в результате атаки в Одессе повреждена припортовая инфраструктура и гражданское судно под флагом Панамской Республики, принадлежащее одной из европейских компаний.
Ранения получили двое мужчин, сотрудников порта,
– написал глава Одесской ОВА.
Чиновник отметил, что над ликвидацией последствий российского обстрела в городе работают все соответствующие службы. Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим.
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К слову, в Одессе вечером 1 марта слышали взрывы после объявления воздушной тревоги. Мониторинговые каналы писали, что по городу могли ударить одной баллистической ракетой "Искандер-М".