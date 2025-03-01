Про це повідомляє 24 Канал з посилання на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера.

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Що відомо про наслідки ворожої атаки по Одесі

Олег Кіпер розповів, що внаслідок атаки в Одесі пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно під прапором Панамської Республіки, що належить одній із європейських компаній.

Поранення зазнали двоє чоловіків, співробітників порту,

– написав очільник Одеської ОВА.

Посадовець наголосив, що над ліквідацією наслідків російського обстрілу в місті працюють всі відповідні служби. Медики надають необхідну допомогу постраждалим.

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До слова, в Одесі ввечері 1 березня чули вибухи після оголошення повітряної тривоги. Моніторингові канали писали, що місту могли вдарити однією балістичною ракетою "Іскандер-М".