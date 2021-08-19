По тривозі підняті сили поліції, рятувальників та Нацгвардії. До пошуків залучені також волонтери – місцеві жителі, використовуються службові собаки та коптери.

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Від чергового Нацполіції до ДСНС 19 серпня о 01:10 надійшло повідомлення, що 18 серпня під час збирання ягід та грибів у лісовому масиві поблизу села Порошково Ужгородського району втратили орієнтир та заблукали 4 дітей ромської національності (2007 – 2014 років народження),

– зазначили у ДСНС.

Станом на 08:00 ранку 19 серпня пошуки дітей тривають.

Всього до пошукових робіт залучено 73 особи, 8 одиниць техніки та 2 собаки.

Прикмети дітей, що заблукали у Карпатах

Глава МВС Денис Монастриський на своїй сторінці у фейсбуці зазначив, що життя неповнолітніх під загрозою. Адже вночі температура у лісі опускалась до +9 градусів.

Він також зауважив, що у Карпатах шукають Миколу – 6 років, Людмилу – 5 років, Марійку – 7 років, Данієлу – 8 років.

Микола – чорноволосий, худорлявий. Одягнений у чоботи, светр чорного кольору, чорні спортивні штани.

Людмила – блондинка, худорлява. Одягнена у синю сукню та чобітки.

Марійка – блондинка, худорлява. Одягнена у спортивку та чобітки.

Данієла – світловолоса, худорлява. Одягнена в чорну сукню та чобітки.

Світлини дітей, що заблукали у Карпатах / Фото Нацполіції

Зверніть увагу! Всім, кому щось відомо про місцеперебування цих чотирьох дітей – терміново телефонуйте на спецлінію 101 або 102.



У Карпатах загубилися четверо дітей / Скриншот ДСНС

У Карпатах заблукав 6-річний хлопчик: головне

На Говерлі 14 серпня відстав від туристичної групи та загубився 6-річний хлопчик.

Олексія шукали рятувальники з Прикарпаття, Закарпаття, військовослужбовці та волонтери.

Дитину знайшли наступного дня, 15 серпня, о 19:27 вечора живою та неушкодженою.

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Текст публікації Дениса Монастриського:

Вчора ввечері на Закарпатті, поблизу села Порошкове Ужгородського району, пропало четверо дітей, які пішли у ліс збирати чорницю.

Їх життя під загрозою. Вночі температура в лісі опускалась до +9 градусів.

По тривозі підняті сили поліції, рятувальників та Нацгвардії. Створено штаб з пошуку дітей. До пошуків залучені, окрім правоохоронців, волонтери з місцевих жителів. Використовуються службові собаки та коптери.

Шукаємо: Миколу – 6 років, Людмилу – 5 років, Марійку – 7 років, Данієлу – 8 років.

Микола – чорноволосий, худощавий. Одягнений у чоботи, світер чорного кольору, чорні спортивні штани. Людмила – блондинка, худощава. Одягнена у синю сукню та чобітки. Марійка – блондинка, худощава. Одягнена у спортивку та чобітки. Данієла – світловолоса, худощава. Одягнена в чорну сукню та чобітки.

Всім, кому щось відомо про долю чотирьох діточок – терміново телефонуйте 101 або 102!