По тривозі підняті сили поліції, рятувальників та Нацгвардії. До пошуків залучені також волонтери – місцеві жителі, використовуються службові собаки та коптери.
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Від чергового Нацполіції до ДСНС 19 серпня о 01:10 надійшло повідомлення, що 18 серпня під час збирання ягід та грибів у лісовому масиві поблизу села Порошково Ужгородського району втратили орієнтир та заблукали 4 дітей ромської національності (2007 – 2014 років народження),
– зазначили у ДСНС.
Станом на 08:00 ранку 19 серпня пошуки дітей тривають.
- Всього до пошукових робіт залучено 73 особи, 8 одиниць техніки та 2 собаки.
Прикмети дітей, що заблукали у Карпатах
Глава МВС Денис Монастриський на своїй сторінці у фейсбуці зазначив, що життя неповнолітніх під загрозою. Адже вночі температура у лісі опускалась до +9 градусів.
Він також зауважив, що у Карпатах шукають Миколу – 6 років, Людмилу – 5 років, Марійку – 7 років, Данієлу – 8 років.
- Микола – чорноволосий, худорлявий. Одягнений у чоботи, светр чорного кольору, чорні спортивні штани.
- Людмила – блондинка, худорлява. Одягнена у синю сукню та чобітки.
- Марійка – блондинка, худорлява. Одягнена у спортивку та чобітки.
- Данієла – світловолоса, худорлява. Одягнена в чорну сукню та чобітки.
Світлини дітей, що заблукали у Карпатах / Фото Нацполіції
У Карпатах загубилися четверо дітей / Скриншот ДСНС
У Карпатах заблукав 6-річний хлопчик: головне
- На Говерлі 14 серпня відстав від туристичної групи та загубився 6-річний хлопчик.
- Олексія шукали рятувальники з Прикарпаття, Закарпаття, військовослужбовці та волонтери.
- Дитину знайшли наступного дня, 15 серпня, о 19:27 вечора живою та неушкодженою.
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Текст публікації Дениса Монастриського:
Вчора ввечері на Закарпатті, поблизу села Порошкове Ужгородського району, пропало четверо дітей, які пішли у ліс збирати чорницю.
Їх життя під загрозою. Вночі температура в лісі опускалась до +9 градусів.
По тривозі підняті сили поліції, рятувальників та Нацгвардії. Створено штаб з пошуку дітей. До пошуків залучені, окрім правоохоронців, волонтери з місцевих жителів. Використовуються службові собаки та коптери.
Шукаємо: Миколу – 6 років, Людмилу – 5 років, Марійку – 7 років, Данієлу – 8 років.
Микола – чорноволосий, худощавий. Одягнений у чоботи, світер чорного кольору, чорні спортивні штани. Людмила – блондинка, худощава. Одягнена у синю сукню та чобітки. Марійка – блондинка, худощава. Одягнена у спортивку та чобітки. Данієла – світловолоса, худощава. Одягнена в чорну сукню та чобітки.
Всім, кому щось відомо про долю чотирьох діточок – терміново телефонуйте 101 або 102!