Олексійко розповів, як загубився. Він дуже швидко біг по зелених мітках та повернув направо.
До теми Спав на землі при +8, нічого не їв і мав палицю від звірів: як 6-річний Олексійко блукав у горах
Як дитина блукала у Карпатах
Потім знайшов тепле місце та переночував. Наступного дня пішов просто вперед. Олексійко почув голос, схожий на тата, а потім побачив, що це прийшли його рятувати. Хлопчик запевнив, що страшно йому не було.
Я – хлопець,
– пояснив Олексійко.
Для захисту від звірів Олексійко знайшов палицю.
"Я її поклав біля себе і відчув, що мені все нормально. Я мав, чим захищатися від вовків, від звірів, які там є", – розповів хлопчик.
Дитина додала, що ні їсти, ні пити не хотіла. Олексійко планував тільки йти вперед.
Дивіться відео про історію Олексійка:
Батьки кажуть, що син змалку був хоробрий
Батько Олексійка Любомир Стефанців розповів, що той змалку був дуже хоробрим та впертим.
Син завжди такий. Я розумів, що він буде поводити себе правильно в цій ситуації, – наголосив батько.
Чоловік зауважив, що дитину назвали Олексієм на честь гуцульського опришка Олекси Довбуша. Хоча Олексою його ніколи не називали, після цієї ситуації, каже батько, це "Олекса, якого покликали гори, і він пішов до них".
Палка, якою захищався Олексійко / Фото "Суспільне"
Батьки пережили ніч жаху
Мама хлопчика Мар’яна Стефанців розповіла, що пережила ніч шоку та жаху.
"Ми з чоловіком вибігли на Говерлу, кричали, гукали, то вже сонце зайшло. Ми світили ліхтариками. Ми йшли одним маршрутом, сходили іншим. То був шок, то був жах. Ми вже були в такому розпачі", – зізналась жінка.
Вона додала, що вражена кількістю людей, які взяли участь у пошуках її сина. Зазначила, "настільки є хороші і добрі люди".
Олексійко загубився в Карпатах: що відомо
- Хлопчик зник під час сходження на Говерлу. Дитина у супроводі туристичної групи з 5 людей намагалась вийти на Говерлу.
- Пошукову операцію розпочали відразу після звернення рідних до ДСНС.
- Олексія шукали 7 пошукових груп. До їхнього складу увійшли рятувальники з Прикарпаття, Закарпаття, військовослужбовці та волонтери.
Як знайшли Олексійка, дивіться відео: