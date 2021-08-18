Олексійко розповів, як загубився. Він дуже швидко біг по зелених мітках та повернув направо.

До теми Спав на землі при +8, нічого не їв і мав палицю від звірів: як 6-річний Олексійко блукав у горах

Як дитина блукала у Карпатах

Потім знайшов тепле місце та переночував. Наступного дня пішов просто вперед. Олексійко почув голос, схожий на тата, а потім побачив, що це прийшли його рятувати. Хлопчик запевнив, що страшно йому не було.

Я – хлопець,

– пояснив Олексійко.

Для захисту від звірів Олексійко знайшов палицю.

"Я її поклав біля себе і відчув, що мені все нормально. Я мав, чим захищатися від вовків, від звірів, які там є", – розповів хлопчик.

Дитина додала, що ні їсти, ні пити не хотіла. Олексійко планував тільки йти вперед.

Дивіться відео про історію Олексійка:

Батьки кажуть, що син змалку був хоробрий

Батько Олексійка Любомир Стефанців розповів, що той змалку був дуже хоробрим та впертим.

Син завжди такий. Я розумів, що він буде поводити себе правильно в цій ситуації, – наголосив батько.

Чоловік зауважив, що дитину назвали Олексієм на честь гуцульського опришка Олекси Довбуша. Хоча Олексою його ніколи не називали, після цієї ситуації, каже батько, це "Олекса, якого покликали гори, і він пішов до них".



Палка, якою захищався Олексійко / Фото "Суспільне"

Батьки пережили ніч жаху

Мама хлопчика Мар’яна Стефанців розповіла, що пережила ніч шоку та жаху.

"Ми з чоловіком вибігли на Говерлу, кричали, гукали, то вже сонце зайшло. Ми світили ліхтариками. Ми йшли одним маршрутом, сходили іншим. То був шок, то був жах. Ми вже були в такому розпачі", – зізналась жінка.

Вона додала, що вражена кількістю людей, які взяли участь у пошуках її сина. Зазначила, "настільки є хороші і добрі люди".

Олексійко загубився в Карпатах: що відомо

Хлопчик зник під час сходження на Говерлу. Дитина у супроводі туристичної групи з 5 людей намагалась вийти на Говерлу.

Пошукову операцію розпочали відразу після звернення рідних до ДСНС.

Олексія шукали 7 пошукових груп. До їхнього складу увійшли рятувальники з Прикарпаття, Закарпаття, військовослужбовці та волонтери.

Як знайшли Олексійка, дивіться відео: