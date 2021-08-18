Алеша рассказал, как потерялся. Он очень быстро бежал по зеленым меткам и повернул направо.

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Как ребенок блуждал по Карпатам

Потом нашел теплое место и переночевал. На следующий день пошел прямо вперед. Алеша услышал голос, похожий на папу, а потом увидел, что это пришли его спасать. Мальчик заверил, что страшно ему не было.

Я – парень,

– пояснил Алеша.

Для защиты от зверей Алеша нашел палку.

"Я ее положил возле себя и почувствовал, что все нормально. Я имел чем защищаться от волков, от зверей, которые там есть", – рассказал мальчик.

Ребенок добавил, что ни есть, ни пить не хотел. Алеша планировал только идти вперед.

Смотрите видео истории Алеши:

Родители говорят, что сын с детства был храбрым

Отец Алеши Любомир Стефанцив рассказал, что он с детства был очень храбрым и упрямым.

Сын всегда такой. Я понимал, что он будет вести себя правильно в этой ситуации,

– отметил отец.

Мужчина заметил, что ребенка назвали Алексеем в честь гуцульского разбойника Олексы Довбуша. Хотя Алексеем его никогда не называли, после этой ситуации, говорит отец, это "Алексей, которого позвали горы, и он пошел к ним".



Палка, которой защищался Алешка / Фото "Общественное"

Родители пережили ночь ужаса

Мама мальчика Марьяна Стефанцив рассказала, что пережила ночь шока и ужаса.

"Мы с мужем выбежали на Говерлу, кричали, звали, уже солнце зашло. Мы светили фонариками. Мы шли по одному маршруту, сходили по другому. Это был шок, это был ужас. Мы уже были в таком отчаянии", – призналась женщина.

Она добавила, что поражена количеством людей, принявших участие в поисках ее сына. Отметила, "настолько есть хорошие и добрые люди".

Алеша потерялся в Карпатах: что известно

Мальчик исчез во время восхождения на Говерлу. Ребенок в сопровождении туристической группы из 5 человек пытался выйти на Говерлу.

Поисковую операцию начали сразу после обращения родных к ГСЧС.

Алексея искали 7 поисковых групп. В их состав вошли спасатели из Прикарпатья, Закарпатья, военнослужащие и волонтеры.

Как нашли Алешу, смотрите видео: