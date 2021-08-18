Алеша рассказал, как потерялся. Он очень быстро бежал по зеленым меткам и повернул направо.
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Как ребенок блуждал по Карпатам
Потом нашел теплое место и переночевал. На следующий день пошел прямо вперед. Алеша услышал голос, похожий на папу, а потом увидел, что это пришли его спасать. Мальчик заверил, что страшно ему не было.
Я – парень,
– пояснил Алеша.
Для защиты от зверей Алеша нашел палку.
"Я ее положил возле себя и почувствовал, что все нормально. Я имел чем защищаться от волков, от зверей, которые там есть", – рассказал мальчик.
Ребенок добавил, что ни есть, ни пить не хотел. Алеша планировал только идти вперед.
Смотрите видео истории Алеши:
Родители говорят, что сын с детства был храбрым
Отец Алеши Любомир Стефанцив рассказал, что он с детства был очень храбрым и упрямым.
Сын всегда такой. Я понимал, что он будет вести себя правильно в этой ситуации,
– отметил отец.
Мужчина заметил, что ребенка назвали Алексеем в честь гуцульского разбойника Олексы Довбуша. Хотя Алексеем его никогда не называли, после этой ситуации, говорит отец, это "Алексей, которого позвали горы, и он пошел к ним".
Палка, которой защищался Алешка / Фото "Общественное"
Родители пережили ночь ужаса
Мама мальчика Марьяна Стефанцив рассказала, что пережила ночь шока и ужаса.
"Мы с мужем выбежали на Говерлу, кричали, звали, уже солнце зашло. Мы светили фонариками. Мы шли по одному маршруту, сходили по другому. Это был шок, это был ужас. Мы уже были в таком отчаянии", – призналась женщина.
Она добавила, что поражена количеством людей, принявших участие в поисках ее сына. Отметила, "настолько есть хорошие и добрые люди".
Алеша потерялся в Карпатах: что известно
- Мальчик исчез во время восхождения на Говерлу. Ребенок в сопровождении туристической группы из 5 человек пытался выйти на Говерлу.
- Поисковую операцию начали сразу после обращения родных к ГСЧС.
- Алексея искали 7 поисковых групп. В их состав вошли спасатели из Прикарпатья, Закарпатья, военнослужащие и волонтеры.
Как нашли Алешу, смотрите видео: