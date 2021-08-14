Потерялся 6-летний Алексей 14 августа, около 19:05. Он вместе с 5 другими туристами поднимался на самую высокую вершину Украины.

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Как мальчик потерялся на Говерле

Люди двигались по зеленому маршруту на гору Говерла. Возле поселка Ворохта мальчик отстал от группы и заблудился. Поэтому в районе Говерлы объявили "Сбор-Авария" поисково-спасательного отделения.

Для поиска мальчика создали 5 поисковых групп, в состав которых входят спасатели Прикарпатья, Закарпатья и военнослужащие. Всего привлекли 30 человек и 4 единицы техники. Поиски ребенка по состоянию на 22 часа 14 августа продолжаются.

На Говерле ищут 6-летнего мальчика: смотрите видео

Обратите внимание! На Сумщине правоохранители заметили подростка, который следовал по трассе без сопровождения взрослых. Он проходил курс лечения в реабилитационном центре города Сумы. Денег, чтобы вернуться домой в городок Шостка, у него не было, поэтому парень решил идти пешком. Даже несмотря на то, что расстояние между городами достигает 180 километров.