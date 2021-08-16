От тропы, по которой поднимались его родные на Говерлу, мальчик отошел в сторону более чем на 2 километра. Найти его удалось на вторые сутки поисков.

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Как мальчик преодолел такое расстояние и как заночевал при + 8

Мальчика нашли на вершине горы Велика Козмеска. Мальчика обнаружили двое добровольцев из Коломыи. Это было на расстоянии около 2 километров с пересеченной местностью и с перепадом высот. Тогда на горе была холодная ночь – только + 8 градусов тепла.

На камеры Алеша не растерялся и рассказал: ночевал прямо на земле. Он ничего не ел и не пил, признался – даже не хотел есть. На видео он выглядит немного утомленным, однако не стесняется.

Волонтеры, которые нашли мальчика, рассказали: при себе у него была палка, которой собирался защищаться от зверей. К счастью, никого из диких животных он не встретил.

Почему Алеша потерялся

Для 6-летнего Алеша из Коломыи – это было первое путешествие в горы. С родственниками Алеша отправился из Заросляка. Всего их было шестеро. Выбрали маршрут на Говерлу – из "Заросляка" длиной почти 5 километров. Он потерялся, пытаясь догнать часть группы, которая пошла вперед.

Побежал догонять своего братца и свою тетку. Они пошли вперед. Я постоянно видела его кепочку. Думала, он поднимется выше и встретится со всеми. Когда я уже встретилась с дочерью, детьми, то оказалось, что его нет,

– рассказала бабушка потерявшегося мальчика Арина Ямборак.

Родные рассказали: потратили время на самостоятельные поиски мальчика, а уже потом решили обратиться к спасателям.

Родители поблагодарили всех, кто присоединился к поискам, и выразили восхищение профессионализмом ведомств, которые координировали операцию.

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