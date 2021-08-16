Від стежки, якою здіймалися його рідні на Говерлу, хлопчик відійшов убік на понад 2 кілометри. Знайти його вдалося на другу добу пошуків.

Нагадаємо Хлопчика, який загубився біля Говерли, знайшли живим: щемливе відео

Як малий подолав таку відстань і як заночував при +8

Хлопчика знайшли на вершині гори Велика Козмеска. Малого виявили двоє добровольців із Коломиї. Це було на відстані близько 2 кілометрів з пересіченою місцевістю і з перепадом висот. Тоді на горі була холодна ніч – лише +8 градусів тепла.

На камери Олексійко не знітився і розповів: ночував просто на землі. Він нічого не їв і не пив, зізнався – навіть не хотів їсти. На відео він виглядає трохи стомленим, однак не засоромленим.

Волонтери, які знайшли малого, розповіли: при собі він мав палицю, якою збирався захищатися від звірів. На щастя, нікого із диких тварин він не зустрів.

Чому Олексійко загубився

Для 6-річного Олексійка з Коломиї – це була перша мандрівка у гори. З родичами Олексійко вирушив із Заросляка. Загалом їх було шестеро. Обрали маршрут на Говерлу – із "Заросляка" завдовжки майже 5 кілометрів. Він загубився, намагаючись наздогнати частину групи, яка пішла вперед.

Побіг наздоганяти свого братика і свою тітку. Вони пішли вперед. Я постійно бачила його кепочку. Думала, він підніметься вище і зустрінеться з усіма. Коли я вже зустрілася з дочкою, дітьми, то виявилося, що його нема,

– розповіла бабуся загубленого хлопчика Орися Ямборак.

Рідні розповіли: згаяли час на самостійні пошуки малого, а вже згодом вирішили звернутися до рятувальників.

Батьки подякували усім, хто долучився до пошуків, та висловили захоплення професійністю відомств, які координували операцію.

Як батьки зустрілися із Олексійком: дивіться відео ДСНС

Зникнення хлопчика на Говерлі: головне