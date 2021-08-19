По тревоге подняты силы полиции, спасателей и Нацгвардию. К поискам привлечены также волонтеры – местные жители, используются служебные собаки и коптеры.
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От дежурного Нацполиции в ГСЧС 19 августа в 1:10 поступило сообщение, что 18 августа во время сбора ягод и грибов в лесном массиве вблизи села Порошковое Ужгородского района потеряли ориентир и заблудились 4 детей ромской национальности (2007 – 2014 годов рождения),
– отметили в ГСЧС.
По состоянию на 08:00 утра 19 августа поиски детей продолжались.
- Всего к поисковым работам было привлечено 73 человека, 8 единиц техники и 2 собаки.
Приметы детей, заблудившихся в Карпатах
Глава МВД Денис Монастырский на своей странице в фейсбуке отметил, что жизнь несовершеннолетних была под угрозой. Ведь ночью температура в лесу опускалась до +9 градусов.
Он также отметил, что в Карпатах ищут Николая – 6 лет, Людмилу – 5 лет, Машу – 7 лет, Даниелу – 8 лет.
- Николай – черноволосый, худощавый. Одет в сапоги, свитер черного цвета, черные спортивные штаны.
- Людмила – блондинка, худая. Одета в синее платье и сапожки.
- Маша – блондинка, худая. Одета в спортивку и сапожки.
- Даниела – светловолосая, худенькая. Одета в черное платье и сапожки.
Фотографии детей, заблудившихся в Карпатах / Фото Нацполиции
В Карпатах потерялись четверо детей / Скриншот ГСЧС
В Карпатах заблудился 6-летний мальчик: главное
- На Говерле 14 августа отстал от туристической группы и потерялся 6-летний мальчик.
- Алексея искали спасатели из Прикарпатья, Закарпатья, военнослужащие и волонтеры.
- Ребенка нашли на следующий день, 15 августа, в 19:27 вечера живым и невредимым.
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Текст публикации Дениса Монастырского:
Вчера вечером на Закарпатье, вблизи села Порошковое Ужгородского района, пропало четверо детей, которые пошли в лес собирать чернику.
Их жизнь под угрозой. Ночью температура в лесу опускалась до +9 градусов.
По тревоге подняты силы полиции, спасатели и Нацгвардия. Создан штаб по поиску детей. К поискам привлечены, кроме правоохранителей, волонтеры из местных жителей. Используются служебные собаки и коптеры.
Ищем: Николая – 6 лет, Людмилу – 5 лет, Машу – 7 лет, Даниелу – 8 лет.
Николай – черноволосый, худощавый. Одет в сапоги, свитер черного цвета, черные спортивные штаны. Людмила – блондинка, худая. Одета в синее платье и сапожки. Маша – блондинка, худая. Одета в спортивку и сапожки. Даниела – светловолосая, худенькая. Одета в черное платье и сапожки.
Всем, кому что-либо известно о судьбе детей – срочно звоните 101 или 102!