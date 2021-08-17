Служба спасения 17 августа в 9:40 получила сообщение о том, что в районе горы Великий Верх во время прохождения туристического маршрута заблудились три человека. По информации ГСЧС, супруги с младенцем отправились в поход еще накануне.

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"Вечером, когда они находились в долине Ряпицкой, начала собираться гроза. Поэтому туристы решили пойти в село Гукливый, однако заблудились и попали на старую лесосеку", – отметили в пресс-службе ГСЧС.

Киевляне переночевали в соответствующем месте, а утром 17 августа позвонили по номеру 101, так как у младенца поднялась температура.

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На место происшествия сразу отправились специалисты горного поисково-спасательного отделения села Нижние Ворота. Туристы прислали свои GPS-координаты, с помощью которых спасателям удалось их найти.

Семью сопроводили в село Гукливое, откуда транспортировали в лечебное учреждение и передали медицинским работникам больницы.

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