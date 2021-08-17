Інцидент трапився 16 серпня. Рідні вважають, що до викрадення може бути причетний його батько.

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Невідомий чоловік викрав 6-річну дитину посеред вулиці

До поліції близько 18:30 надійшло повідомлення про викрадення 6-річного хлопчика, коли той грався на вулиці Довженка. До нього під'їхало авто темного кольору, з якого вийшов невідомий чоловік.

Дорослий посадив дитину до салону і рушив у невідомому напрямку. Родичі зниклого повідомили правоохоронцям, що викрасти малюка міг його батько – громадянин Німеччини.

Наразі працівники карного розшуку та оперативники встановлюють, де перебуває чоловік. Слідчі Черкаського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження та розслідують всі обставини події.

Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі терміном до п'яти років. Провадження відкрито за статтею 146 "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини".

Раніше в Черкасах чоловік погрожував пістолетом матері з дитиною

У Черкасах 10 серпня чоловік з вікна будинку погрожував зброєю матері з дитиною. Все тому, що йому не сподобався галас на дитячому майданчику.

45-річний місцевий житель через нібито гучний шум у дворі розпочав сварку. Правоохоронці затримали зловмисника і вилучили в нього предмет, схожий на пістолет зі зміненою конструкцією.