До Черкаського районного управління поліції 10 серпня надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що чоловік спровокував конфлікт та погрожував їй зброєю.

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У Черкасах чоловік погрожував жінці з дитиною зброєю

Інцидент трапився у Черкасах, на вулиці Тараскова. Там чоловік з вікна будинку нецензурно висловлювався та погрожував жінці з дитиною пістолетом.

Сварку зловмисник розпочав через те, що йому не сподобався дитячий галас на майданчику.



Чоловік погрожував жінці з дитиною зброєю / Фото Нацполіції

Чоловіка затримали

Правоохоронці затримали 45-річного черкащанина. Предмет, схожий на пістолет зі зміненою конструкцією, вилучили та скерували на проведення відповідної експертизи.

Наразі за фактом інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 3 до 7 років. Триває досудове розслідування.



У зловмисника вилучили пістолет / Фото Нацполіції