В Черкасское районное управление полиции 10 августа поступило сообщение от местной жительницы о том, что мужчина спровоцировал конфликт и угрожал ей оружием.

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В Черкассах мужчина угрожал женщине с ребенком оружием

Инцидент произошел в Черкассах, на улице Тараскова. Там мужчина из окна дома нецензурно выражался и угрожал женщине с ребенком пистолетом.

Ссору злоумышленник начал из-за того, что ему не понравился детский шум на площадке.



Мужчина угрожал женщине с ребенком оружием / Фото Нацполиции

Мужчину задержали

Правоохранители задержали 45-летнего жителя Черкасс. Предмет, похожий на пистолет с измененной конструкцией, изъяли и направили на проведение соответствующей экспертизы.

По факту инцидента следователи открыли уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Продолжается досудебное расследование.



У злоумышленника изъяли пистолет / Фото Нацполиции