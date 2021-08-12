Негідник скористався можливістю й змусив дівчинку відкрити двері, а потім відібрав в неї телефон. Грабіжника швидко затримали.

Читайте також У центрі Києва у чоловіка відібрали сумку, а у ній було близько 3 мільйонів

Виявилось, що він працював неподалік на будівництві, а у вільний час промишляв злочинами. Чоловіку 54 роки, він – переселенець з Донбасу, уродженець міста Горлівка.

Як все було

Родина збиралась у дорогу. Батьки залишили дитину з телефоном у машині, а самі пішли у квартиру за речами.

На відео, яке опублікував начальник поліції в Київській області Андрій Нєбитов, видно, що батьки застали чоловіка біля машини.

Поліція шукала грабіжника кілька годин

Втім, ймовірно, що грабіжнику вдалося втекти, адже поліція його шукала кілька годин, про це пишуть на сайті поліції Київщини.

Затриманому загрожує тюремний строк.