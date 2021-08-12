Якщо точно, то злочинцям дісталось 2 мільйони гривень та 30 тисяч доларів. Про це повідомляє видання "Обозреватель". Втім, у пресслужбі київської поліції уточнили, що конкретну суму назвати поки не можуть, але факт пограбування підтвердили.
Інший випадок У Києві неподалік Ради чоловік погрожував людям вибухівкою
Для затримання грабіжників у столиці ввели поліцейську операцію "Перехоплення". Станом на 16:30 пошук зловмисників триває.
Що відомо про цей злочин
- Саме пограбування відбулось о 13:30 у Шевченківському районі.
- На киянина напали троє невідомих.
- Окрім грошей у сумці був ще й травматичний пістолет.
- Після цього злочинці зникли з місця події на автомобілі Volkswagen.
- Обставини події встановлюються.
Інші подібні злочини
В Одесі чоловік двічі став жертвою грабіжників за вечір. Спершу чоловіка обікрала молода жінка, а згодом він постраждав від рук іноземця.
У Києві 20 липня жінка з іграшковим пістолетом пограбувала "Укрсиббанк". Вона зайшла у відділення банку та кинула "коктейль Молотова" й погрожуючи пістолетом забрала кошти у касирів. Зловмисницю вдалось швидко впіймати.