Если точно, то преступникам досталось 2 миллиона гривен и 30 тысяч долларов. Об этом сообщает издание "Обозреватель". Впрочем, в пресс-службе киевской полиции уточнили, что конкретную сумму назвать пока не могут, но факт ограбления подтвердили.

Другой случай В Киеве возле Рады мужчина угрожал людям взрывчаткой

Для задержания грабителей в столице ввели полицейскую операцию "Перехват". По состоянию на 16:30 поиск злоумышленников продолжается.

Что известно об этом преступлении

Само ограбление произошло в 13:30 в Шевченковском районе.

На киевлянина напали трое неизвестных.

Кроме денег в сумке был еще и травматический пистолет.

После этого преступники скрылись с места происшествия на автомобиле Volkswagen.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Другие подобные преступления

В Одессе мужчина дважды стал жертвой грабителей за вечер. Сначала мужчины обокрала молодая женщина, а впоследствии он пострадал от рук иностранца.

В Киеве 20 июля женщина с игрушечным пистолетом ограбила "Укрсиббанк". Она зашла в отделение банка и бросила "коктейль Молотова" и угрожая пистолетом забрал средства у кассиров. Злоумышленницу удалось быстро поймать.