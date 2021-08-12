Для безопасности граждан патрульные быстро задержали мужчину. Полицейские охраняли место, где мужчина оставил сумку. На место вызвали взрывотехников. Об этом сообщили 11 августа.

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Ничего не нашли

  • Взрывотехники проверили сумку злоумышленника и ничего не обнаружили.
  • Мужчине примерно 40 лет, он родом из Ивано-Франковской области.
  • Патрульные открыли уголовное производство по статье "хулиганство".
  • Мужчине может грозить ограничение свободы сроком до 5 лет.
  • Пока не известно, зачем мужчина пугал людей.
  • На месте работали полицейские 2 полка специального назначения Патрульной полиции Киева. Продолжаются следственные действия.

Вибухівка Чоловік погрожував Київ Поблизу Ради 11.08.2021
На площади Конституции в Киеве мужчина угрожал людям взрывчаткой / Фото Нацполиции Киевщины

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