Задля безпеки громадян патрульні швидко затримали чоловіка. Поліцейські охороняли місце, де чоловік залишив сумку. На місце викликали вибухотехніків. Про це повідомили 11 серпня.

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Нічого не знайшли

  • Вибухотехніки перевірили сумку зловмисника і нічого не виявили.
  • Чоловікові приблизно 40 років, він є родом з Івано-Франківщини.
  • Патрульні відкрили кримінальне провадження за статтею "хуліганство".
  • Чоловікові може загрожувати обмеження волі терміном до 5 років.
  • Наразі не відомо, навіщо чоловік лякав людей.
  • На місці працювали поліцейські 2 полку спеціального призначення Патрульної Києва. Тривають слідчі дії.

Вибухівка Чоловік погрожував Київ Поблизу Ради 11.08.2021
На площі Конституції в Києві чоловік погрожував людям вибухівкою / Фото Нацполіції Київщини

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