Задля безпеки громадян патрульні швидко затримали чоловіка. Поліцейські охороняли місце, де чоловік залишив сумку. На місце викликали вибухотехніків. Про це повідомили 11 серпня.
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Нічого не знайшли
- Вибухотехніки перевірили сумку зловмисника і нічого не виявили.
- Чоловікові приблизно 40 років, він є родом з Івано-Франківщини.
- Патрульні відкрили кримінальне провадження за статтею "хуліганство".
- Чоловікові може загрожувати обмеження волі терміном до 5 років.
- Наразі не відомо, навіщо чоловік лякав людей.
- На місці працювали поліцейські 2 полку спеціального призначення Патрульної Києва. Тривають слідчі дії.
На площі Конституції в Києві чоловік погрожував людям вибухівкою / Фото Нацполіції Київщини
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