Вона зайшла у відділення банку та кинула "коктейль Молотова" й погрожуючи пістолетом забрала кошти у касирів. Зловмисницю вдалось швидко впіймати.
Інший випадок На Київщині банда викрала діамант вартістю понад 8 мільйонів: їх впіймали, а камінець зник
Поліція чекала на виході
Жінка не встигла далеко втекти, її на виході з банку вже чекала поліція.
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а на місці продовжують працювати правоохоронці, які опитують свідків та спілкуються із затриманою. Схоже, вона вже пенсійного віку.
Деталі зухвалого пограбування
- Пістолет був не справжній. Втім, це не завадило зловмисниці здійснити свій задум.
- Вимагала 15 тисяч гривень.
- Не вийшло лише швидко зникнути – хтось зі свідків викликав поліцію.
- Розбійниця коли побачила копів, узяла заручницю й виходила з нею з будівлі банку.
- Коли ж з нею намагались поговорити, то жінка почала стріляти у сходи.
- Тоді копи побачили, що пістолет стріляє несправжніми набоями й почали затримання.
Що загрожує розбійниці
На затриману надягли кайданки та з’ясовують всі обставини події, а також мотиви злочину.
Справу відкрили за статтею "розбій" – заволодіння чужим майном під погрозою насильства. Відчайдушній жінці загрожує до 15 років тюрми.