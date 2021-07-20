Вона зайшла у відділення банку та кинула "коктейль Молотова" й погрожуючи пістолетом забрала кошти у касирів. Зловмисницю вдалось швидко впіймати.

Інший випадок На Київщині банда викрала діамант вартістю понад 8 мільйонів: їх впіймали, а камінець зник

Поліція чекала на виході

Жінка не встигла далеко втекти, її на виході з банку вже чекала поліція.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а на місці продовжують працювати правоохоронці, які опитують свідків та спілкуються із затриманою. Схоже, вона вже пенсійного віку.

Деталі зухвалого пограбування

  • Пістолет був не справжній. Втім, це не завадило зловмисниці здійснити свій задум.
  • Вимагала 15 тисяч гривень.
  • Не вийшло лише швидко зникнути – хтось зі свідків викликав поліцію.
  • Розбійниця коли побачила копів, узяла заручницю й виходила з нею з будівлі банку.
  • Коли ж з нею намагались поговорити, то жінка почала стріляти у сходи.
  • Тоді копи побачили, що пістолет стріляє несправжніми набоями й почали затримання.

Що загрожує розбійниці

На затриману надягли кайданки та з’ясовують всі обставини події, а також мотиви злочину.

Справу відкрили за статтею "розбій" – заволодіння чужим майном під погрозою насильства. Відчайдушній жінці загрожує до 15 років тюрми.