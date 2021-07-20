Вона зайшла у відділення банку та кинула "коктейль Молотова" й погрожуючи пістолетом забрала кошти у касирів. Зловмисницю вдалось швидко впіймати.

Інший випадок На Київщині банда викрала діамант вартістю понад 8 мільйонів: їх впіймали, а камінець зник

Поліція чекала на виході

Жінка не встигла далеко втекти, її на виході з банку вже чекала поліція.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а на місці продовжують працювати правоохоронці, які опитують свідків та спілкуються із затриманою. Схоже, вона вже пенсійного віку.

Деталі зухвалого пограбування

Пістолет був не справжній. Втім, це не завадило зловмисниці здійснити свій задум.

Вимагала 15 тисяч гривень.

Не вийшло лише швидко зникнути – хтось зі свідків викликав поліцію.

Розбійниця коли побачила копів, узяла заручницю й виходила з нею з будівлі банку.

Коли ж з нею намагались поговорити, то жінка почала стріляти у сходи.

Тоді копи побачили, що пістолет стріляє несправжніми набоями й почали затримання.

Що загрожує розбійниці

На затриману надягли кайданки та з’ясовують всі обставини події, а також мотиви злочину.

Справу відкрили за статтею "розбій" – заволодіння чужим майном під погрозою насильства. Відчайдушній жінці загрожує до 15 років тюрми.