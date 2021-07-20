У відділі комунікацій поліції Києва зазначили, що після затримання у жінки вилучили майже 16 тисяч гривень. Втім, як свідчать журналісти, поліцейські кілька годин рахували гроші, що були при зловмисниці.

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Слідчі перевіряли купюри та переписували їх номери, аби можна було довести, що кошти вона взяла у банку під час пограбування.

Поліції свої вчинки не пояснює

За словами пресофіцера поліції Оболонського району Діани Шутько, затриманою виявилася місцева жителька.

Вона назвала слідчим свої анкетні дані, але відмовилася спілкуватися із ними. Наразі на місці інциденту перебуває адвокат жінки.

Крім того, затриманій довелося допомагати медикам, оскільки вона довго не могла заспокоїтися після скоєння злочину.

Відстрілювалася зі страйкбольного пістолета

Злочин стався на вулиці Автозаводській вранці 20 липня. Молода жінка увійшла до відділення "Укрсиббанку" та одразу кинула на підлогу пляшку із запальною сумішшю.

Згодом вона почала вимагати від касирів 15 тисяч гривень. Працівники банку гроші віддали, однак далеко втекти зловмисниця не змогла – на виході з приміщення її вже чекали поліцейські.

Побачивши копів, дівчина почала стріляти у їх бік з іграшкової зброї, однак цим дала правоохоронцям зрозуміти, що вона фактично не представляє ні для кого небезпеки. Зловмисницю миттєво затримали.

За фактом вчинення розбою слідчі відкрили кримінальне провадження. Якщо суд визнає провину дівчини, їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

Дивіться відео коментаря поліції з приводу пограбування банку в Києві: