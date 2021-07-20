В отделе коммуникаций полиции Киева отметили, что после задержания у женщины изъяли почти 16 тысяч гривен. Впрочем, как свидетельствуют журналисты, полицейские несколько часов считали деньги, которые были при злоумышленницы.

Следователи проверяли купюры и переписывали их номера, чтобы можно было доказать, что средства она взяла в банке во время ограбления.

Полиции свои поступки не объясняет

По словам пресс-офицера полиции Оболонского района Дианы Шутько, задержанной оказалась местная жительница.

Она назвала следователям свои анкетные данные, но отказалась общаться с ними. Сейчас на месте инцидента находится адвокат женщины.

Кроме того, задержанной пришлось помогать медикам, поскольку она долго не могла успокоиться после совершения преступления.

Отстреливалась из страйкбольного пистолета

Преступление произошло на улице Автозаводской утром 20 июля. Молодая женщина вошла в отделение "Укрсиббанка" и сразу бросила на пол бутылку с зажигательной смесью.

Впоследствии она потребовала от кассиров 15 тысяч гривен. Работники банка деньги отдали, однако далеко уйти злоумышленница не смогла – на выходе из помещения ее уже ждали полицейские.

Увидев копов, девушка начала стрелять в их сторону с игрушечного оружия, однако этим дала правоохранителям понять, что она фактически не представляет ни для кого опасности. Злоумышленницу мгновенно задержали.

По факту совершения разбоя следователи открыли уголовное производство. Если суд признает вину девушки, ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Смотрите видео комментария полиции по поводу ограбления банка в Киеве: