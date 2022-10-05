Как в Бухенвальде: на Харьковщине нашли новую пыточную – с вырванными золотыми протезами

От находок на деоккупированных территориях стынет кровь. Новую пыточную, откуда во время оккупации постоянно слышали крики, нашли в селе Пески-Радьковские.

После деоккупации области местные жители обращаются в полицию с заявлениями о коллаборантах, преступлениях россиян и т.д. Они и помогли найти новую пыточную.

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Правоохранители установили пленных военнослужащих

Так, жители села заявили, что в подвале одного из домов содержались пленные – местные жители, АТОвцы и пленные из ВСУ. Сейчас следователи и прокуроры работают над установлением всех фактов, произошедших в этой пыточной.

Полиция выяснила, что пленных оккупанты заставляли закапывать людей заживо и выкапывать их, а также применяли противогаз с тлеющей тряпкой. Также правоохранители в застенке нашли:

фаллоимитатор,

коробку с вырванными зубными протезами,

провода с веревками,

письмо с опросом одного из пленных.

Как сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области, полиция уже установила лиц военнослужащих, над которыми издевались русские.

Правосудие найдет каждого виновного,

– подчеркнул Сергей Болвинов.

Что правоохранители нашли в застенке / Фото с фесбук-страницы Сергея Болвинова

Пытки россиян на Харьковщине: последние находки

Такие застенки – не единичная находка правоохранителей. В общей сложности по состоянию на 24 сентября таких нашли 18. В частности, их обнаружили в Балаклее, Купянске, Изюме, Волчанске и т.д. Как говорят правоохранители, эти места россияне заполняли максимальным количеством гражданского населения. А обвинить в "преступлениях" оккупанты могли каждого прохожего.

Также россияне пытали людей и в Казачьей Лопане. В подвальном помещении так называемой "народной милиции" были приспособления для пыток. Правоохранители уже установили людей, работавших там на оккупантов.

Также 17 сентября правоохранители обнаружили в освобожденной Балаклее тюрьму, где оккупанты безосновательно содержали и пытали местных. Как заявил главный следователь полиции Харьковщины Сергей Болвинов, эта тюрьма, наверное, самое страшное место в Балаклее во время ее оккупации.

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