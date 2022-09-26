Российский военный на допросе СБУ признался в расстреле гражданского в Буче

Украинские правоохранители сумели задержать военнослужащего россии. Как они выяснили в ходе следственных действий, оккупант был непосредственно причастен к преступлениям в Киевской области.

Россиянин совершал преступления еще с начала полномасштабного вторжения в Украину. Узнать об этом удалось после его задержания в сентябре во время боевого столкновения на Херсонском направлении.

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Что известно о преступнике

Убийцей оказался контрактник одного из подразделений 331-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил россии. Он не в первый раз участвовал в боевых действиях и не в первый раз, вероятно, совершал военные преступления. Так, еще в 2019 году россиянин активно участвовал в боевых действиях на территории Сирии.

В начале полномасштабного вторжения в Украину россиянин входил в состав оккупационной группировки, пытавшейся захватить Киевскую область.

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Расстрелял автомобиль мирного жителя

Как установили во время допроса и других следственных действий, в начале марта он совместно с другими военнослужащими россии из автомата расстрелял легковой автомобиль ВАЗ, из-за чего водитель автомобиля погиб на месте. Трагедия произошла на трассе возле поселка Здвижевка Бучанского района.

Однако военнослужащий не хотел, чтобы о преступлении стало известно другим, поэтому совместно с соучастниками закопал тело убитого в лесу.

Правоохранителям удалось доказать причастность задержанного к совершению преступления. Более того, они получили информацию о местонахождении погибшего. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, сейчас тело убитого украинца эксгумировали и передали на судебно-медицинскую экспертизу. Это необходимо для проведения соответствующих экспертиз, а также для установления личности.

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За совершенные зверства россиянину сообщили о подозрении. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Кроме того, Нацполиция сообщила, что зверства в Киевской области совершал не только задержанный россиянин, но и все его подразделение. Так, они:

обстреливали жилые дома местных жителей,

обстреливали гражданскую инфраструктуру,

грабили гражданских,

убивали их.

Правоохранительные органы Украины устанавливают и всех причастных к этим преступлениям.

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