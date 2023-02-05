"Ты что, детей убивал": жена оккупанта получила шок от его признаний

С начала полномасштабного вторжения российские солдаты обижают украинских женщин, издеваются над детьми и – над гражданским населением. Самое главное в этом то, что до сих пор многие жены вражеских воинов думают, что их мужья – "святые".

Недавно стало известно, что 197 тел в Киевской области со времен визита туда россиян весной 2022 остаются неидентифицированными. В то же время или жены, или подруги оккупантов в искреннем удивлении из-за того, что их "святые мужья" могут кого-то убивать.

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"Убивал, но не успел рассказать"

Собственно, разведчики перехватили разговор оккупанта с женщиной, которая сначала говорит, что не понимает, как Украина будет расплачиваться с Европой за оказанную военную помощь. Затем она начинает упрекать военного, по имени Кирилл, за того, что он не рассказал о своей причастности к убийству детей.

️Ты что, детей убивал тоже. Ты же говорил, что всех подряд… Кирилл, ты серьезно, почему ты мне не сказал о том, что ты там тоже детей убивал,

– сказала она.

В то же время в Главном управлении разведки констатировали, что всех россиян, совершавших военные преступления на территории нашего государства, обязательно вскоре привлекут к ответственности. Они будут отвечать перед законом, ибо сделали в нашей стране немало преступлений во время этой войны.

Разговор оккупанта с женой: слушайте перехват ГУР

Россия предстанет перед военным трибуналом

Военный эксперт Олег Жданов предположил, что трибунал для Путина и Лукашенко может появиться уже летом 2023 года. По его словам, ПАСЕ утвердила требования по созданию специального трибунала и в скором времени он начнет действовать.

Также в Bloomberg писали, что Европейский Союз хочет создать специальную прокуратуру для расследования военных преступлений России. Однако пока ведутся дискуссии между чиновниками по поводу определенных юридических нюансов.

Как бы там ни было, одно известно точно – Кремлю не скрыться от справедливости. Как известно, всех преступников в конечном счете ждет справедливый приговор.