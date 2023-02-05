"Ти що, дітей убивав": дружина окупанта отримала шок від його зізнань

Від початку повномасштабного вторгнення російські солдати кривдять українських жінок, знущаються з дітей та – з цивільного населення. Найголовніше в цьому те, що досі чимало дружин ворожих вояків думають, що їхні чоловіки – "святі".

Нещодавно стало відомо, що 197 тіл у Київській області з часів візиту туди росіян весною 2022 року залишаються неідентифікованими. Водночас чи то дружини, чи подруги окупантів у щирому подиві через те, що їхні "святі чоловіки" можуть когось вбивати.

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"Вбивав, але не встиг розповісти"

Власне, розвідники перехопили розмову окупанта з жінкою, яка спершу говорить, що не розуміє, як Україна буде розплачуватися з Європою за надану військову допомогу. Потім вона починає дорікати військовому, на ім'я Кіріл, через те, що він не розповів про свою причетність до вбивства дітей.

️Ти що, дітей убивав також. Ти ж казав, що всіх підряд… Кіріл, ти серйозно, чому ти мені не сказав про те, що ти там теж дітей убивав,

– сказала вона.

Водночас в Головному управлінні розвідки констатували, що всіх росіян, які чинили воєнні злочини на території нашої держави, обов'язково незабаром притягнуть до відповідальності. Вони відповідатимуть перед законом за все те, що зробили в нашій країні під час цієї війни.

Розмова окупанта з дружиною: слухайте перехоплення ГУР

Росія постане перед військовим трибуналом

Військовий експерт Олег Жданов припустив, що трибунал для Путіна і Лукашенка може з'явитися вже влітку 2023 року. За його словами, ПАРЄ затвердила вимоги щодо створення спеціального трибуналу та незабаром він почне діяти.

Також у Bloomberg писали, що Європейський Союз хоче створити спеціальну прокуратуру для розслідування воєнних злочинів Росії. Однак поки точаться дискусії між чиновниками щодо певних юридичних нюансів.

Хай там як, проте одне відомо достеменно – Кремлю не заховатися від справедливості. Як відомо, усіх злочинців у кінцевому підсумку чекає справедливий вирок.