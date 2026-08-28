У ЖК Аліни Доротюк вдруге влучив ворожий дрон: "Тотальний невимовний біль"

Відома українська інтерв'юерка Аліна Доротюк знову пережила російську атаку на житловий комплекс, у якому живе. Ворожий безпілотник влучив у парковку будинку.

Про наслідки удару журналістка розповіла на своїй сторінці в інстаграмі. Вона опублікувала кадри з місця події, на яких видно автомобілі, охоплені вогнем.

За словами Доротюк, за два роки, відколи вона живе в цьому житловому комплексі, це вже другий приліт російського дрона. Цього разу вибух стався саме на парковці. Автомобіль самої Аліни не постраждав. Напередодні вона їздила на Одеський міжнародний кінофестиваль, а ввечері залишила машину в іншому місці. Також, на щастя, під час атаки ніхто з людей не загинув.

І хоча всі живі, болить за майно людей. Болить за стрес, який ми переживаємо щоразу під час цих прильотів. Щодня гинуть незнайомі, але такі рідні українці. Це тотальний невимовний біль,

– написала Аліна Доротюк.

І додала, що зараз відчуває спустошення, але щиро мріє побачити, як Росія так само палатиме у вогні.

Варто нагадати, що на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році окупанти обстріляли житловий комплекс, де тоді мешкала журналістка. Внаслідок цього загинула жінка. Квартира самої Доротюк не вигоріла, оскільки розташовувалася далі від дороги, а сусідній будинок частково захистив її помешкання. Водночас сам цей будинок був повністю зруйнований. На відновлення пошкодженої будівлі пішло цілих два з половиною роки.