Аліну Гросу запідозрили у другій вагітності: співачка відреагувала на чутки

Українську співачку Аліну Гросу запідозрили у другій вагітності. Приводом стали фотографії, які артистка опублікувала в соцмережах.

Однак сама знаменитість швидко відреагувала на припущення шанувальників і пояснила, що насправді відбувається. Про це вона написала в інстаграмі.

Чутки з'явилися після того, як Аліна Гросу привітала співачку та ведучу Таню Лі з днем народження. З цієї нагоди артистка опублікувала в сторіс колаж із їхніми спільними фотографіями. Однак деякі підписники звернули увагу на зовнішність Гросу та припустили, що вона може бути вагітною вдруге.

Співачка вирішила не залишати ці здогадки без відповіді та спростувала їх. Аліна пояснила, що фотографії, які викликали такі припущення, насправді зробили ще у вересні минулого року. Саме в той період артистка була вагітна своїм первістком.

Про народження сина вона розповіла у квітні 2026 року. Хлопчика назвали Марк-Габріел. Нині Аліна Гросу час від часу ділиться моментами материнства та показує сина шанувальникам.

До речі, нещодавно Аліна Гросу здивувала схожістю сина зі своїм молодшим братом.