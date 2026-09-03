Спалив паспорт і не випускав з дому: відома акторка шокувала подробицями шлюбу з росіянином

Українська акторка та колишня учасниця гурту "Сливки" Алла Мартинюк розповіла про насильство в першому шлюбі.

Вона зізналася, що боялася власного чоловіка та зрештою втекла від нього. Подробицями цих стосунків знаменитість поділилася в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Аліни Доротюк.

Зі своїм першим чоловіком Алла познайомилася, коли жила й працювала в Росії. Вони швидко закохалися, а вже за тиждень чоловік зробив їй пропозицію. Пара стрімко розвивала стосунки: через кілька місяців після знайомства вони почали планувати дитину.

У цьому шлюбі Алла народила доньку Поліну. Однак під час вагітності поведінка чоловіка кардинально змінилася.

Це була страшна людина. Просто жах. Я не знаю, як я виходила вагітність з ним. Мені реально було страшно з ним знаходитись поряд. Ревнощі, все, я перестала зніматись… Він закривав мене, не випускав з хати. Тиждень тримав мене,

– розповіла акторка.

Коли доньці Поліні було лише два місяці, Мартинюк дочекалася, поки чоловік засне, забрала ключі та втекла з дому.

В останній період, коли я вже сказала, що хочу розлучитися, він спалив мій паспорт і почав бити. Це було жорстоко. Я вся була в гематомах,

– зазначила знаменитість.

Після розриву шлюбу акторка повернулася в Україну. Її колишній чоловік приїжджав до Києва та бачився з донькою. За словами Мартинюк, одного разу він навіть намагався вкрасти Поліну, однак їй вдалося цьому завадити.

Попри пережите насильство, згодом Алла та її колишній чоловік на певний час налагодили спілкування. Він підтримував контакт із донькою, однак це тривало лише кілька років.

Нині вони не спілкуються. За словами акторки, остаточно стосунки припинилися після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Він не підтримав нас. Він для нас помер. І для неї (для доньки, – 24 Канал) також,

– сказала Мартинюк.

Інтерв'ю з Аллою Мартинюк: дивіться відео онлайн

Раніше Зоряна Марченко також розповідала про стосунки з актором-путіністом.