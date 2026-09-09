"Якщо ти не 200": Андрій Хливнюк і Притула відповіли хейтерам, які назвали їх "ухилянтами"

Лідер гурту "Бумбокс" та військовослужбовець Андрій Хливнюк із перших днів повномасштабної війни став на захист України. Через волонтерську діяльність та благодійні концерти за кордоном артист інколи стикається з хейтом у мережі. На подібні закиди він відреагував із притаманним йому чорним гумором у листуванні з Сергієм Притулою.

Днями чоловіки зустрілися у робочих справах і зробили спільне фото. Згодом Сергій надіслав цей знімок Андрію, пожартувавши, що разом вони виглядають як "сивобороді, але симпатичні діди". Волонтер також розповів товаришу про чергову порцію пліток у Threads, де один із блогерів звинуватив їх в "ухилянтстві" та збагаченні на війні.

Ну ладно я, а ти то як збагатився? І чого ти ухилянт?

– обурився на такі закиди Притула.

Нагадаємо, що сам Сергій раніше неодноразово стикався з хвилею хейту та змушений був пояснювати безпідставність звинувачень, зокрема через гучну закупівлю супутника для української розвідки.

Тим часом Андрій Хливнюк відповів на ситуацію з іронією та ноткою чорного гумору. Музикант нагадав про абсурдність деяких коментарів у мережі, зазначивши, що для хейтерів критерієм справжньої служби чомусь є лише найгірший сценарій.

Для деяких якщо ти не 200, то не воював,

– відповів співак.

Андрій Хливнюк та Сергій Питула / фото з інстаграму

Нагадаємо, що Хливнюк не просто є чинним військовим, а у 2022 році навіть отримав поранення під час виконання бойового завдання, тож подібні жарти мають під собою дуже болючий контекст.

До речі, Сергій Притула вперше за довгий час показав молодшого сина, якому виповнився 1 рік.

