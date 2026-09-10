Анджеліна Джолі розсекретила, хто оплачує її гуманітарні поїздки в Україну та інші країни

Анджеліна Джолі неодноразово приїжджала в Україну від початку повномасштабної війни. Зокрема, нещодавно разом із сином Ноксом вона завітала до боксерського клубу в Харкові.

У новому інтерв'ю для L'OFFICIEL акторка розповіла, як зараз організовує свої гуманітарні поїздки, як обирає країни для візитів та хто оплачує її подорожі.

Джолі багато років займається гуманітарною діяльністю. Понад 20 років вона співпрацювала з УВКБ ООН – Агентством ООН у справах біженців. Спочатку була посолкою доброї волі організації, а з 2012 до 2022 року – її спеціальною посланницею. Після завершення роботи в ООН акторка продовжила гуманітарну діяльність уже самостійно.

Тепер Джолі співпрацює безпосередньо з місцевими організаціями. За її словами, вона насамперед думає про те, де може бути найбільш корисною. Вона пояснила, що під час вибору країн для поїздок орієнтується передусім на те, де може бути корисною. При цьому акторка й надалі підтримує зв'язок із представниками ООН, Червоного Хреста та інших організацій.

Я завжди сама оплачувала свої поїздки – навіть у роки роботи з ООН мої подорожі ніколи не були відповідальністю організації. Те саме стосувалося проживання, безпеки та всього іншого. Я ніколи не хотіла, щоб організація брала цей тягар на себе,

– поділилася знаменитість.

Анджеліна Джолі з прикордонниками в Україні / Фото ДПСУ

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