Більше жодного ШІ: відома співачка стала голосом "Червоного маку" та заспівала пісню на концерті

Вірусний трек "Червоний мак", який цього літа розірвав усі музичні чарти, нарешті отримав реальне звучання. Популярна українська співачка SKYLERR оголосила, що тепер саме вона виконуватиме цю пісню.

Композиція "Червоний мак" від початку була створена за допомогою штучного інтелекту. Проте цифрове виконання не завадило пісні стати справжнім феноменом та завоювати любов мільйонів українців. Тепер же хіт нарешті отримає живе звучання.

Співачка SKYLERR офіційно повідомила, що відтепер виконуватиме "Червоний мак" разом із гуртом Kavabanga Depo Kolibri. Про це артистка заявила просто зі сцени під час свого недавнього концерту, де одразу ж заспівала перший фрагмент нової версії наживо.

Пісня, яку тепер буде звучати на всіх моїх концертах і буде у нашому виконанні. Пісня, яку за це літо полюбили мільйони людей. За цей час Kavabanga Depo Kolibri написали пісню "Червоний мак", яку ви всі прекрасно знаєте із виконанням штучного інтелекту,

– поділилася зірка зі слухачами.

Згодом у своєму інстаграмі SKYLERR додала, що їхня команда свідомо відмовилася від цифрового звучання на користь справжніх емоцій та живої музики. Артисти вже активно готують повноцінну прем'єру оновленого треку.

Ніякого штучного інтелекту, для вас ми оживили головний хіт цього року! Жива музика, живе виконання, хори і все, все, все,

– аписала виконавиця.

Скалейр / скриншот з інстаграму

Варто нагадати, що "Червоний мак" став абсолютним рекордсменом. У серпні 2026 року пісня впевнено трималася на першому місці в українському музичному чарті YouTube, а також очолювала топ-100 вітчизняного Apple Music.