Легендарний камбек: Дантес та Олійник возз'єдналися на "Фабриці зірок" і заспівали "Дівчину Олю"

Культовий дует нульових Володимир Дантес та Вадим Олійник несподівано возз'єдналися на першому прайм-шоу оновленої "Фабрики зірок". Артисти потішили прихильників спільним виконанням свого головного хіта "Дєвочка Оля", який тепер звучить солов'їною.

Відео виступу опублікували на інстаграм-сторінці культурного проєкту "СЦЕНА подій".

У 2008 році Дантес і Олійник стали переможцями другої "Фабрики зірок". Тоді музичною продюсеркою проєкту була Наталія Могилевська. Саме вона згодом подарувала Володимиру права на пісню "Оля", яка стала однією з найвідоміших композицій дуету.

Україномовну версію треку під назвою "Дівчина Оля" Дантес випустив у липні 2023 року. А тепер, 17 вересня, на сцену повернувся і Вадим Олійник, щоб заспівати її в дуеті, як у старі добрі часи.

Раніше Володимир Дантес розповідав історію, яка стоїть за цією піснею. Автором тексту є Юрій Мельник, який написав його для своєї колишньої дівчини. Коли дівчина почула композицію в ефірі "Фабрики зірок", вона розчулилася і, попри образи, пробачила Юрію. Згодом пара одружилася та стала батьками.

Сам Дантес також пригадував, що запис пісні дався йому непросто. За словами співака, він робив це у ледь притомному стані.