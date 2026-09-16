"Зважені та щасливі" повертаються: коли стартує 11 сезон і що змінилося в шоу

Шанувальники шоу про схуднення нарешті дочекалися новин про повернення "Зважених та щасливих".

Творці проєкту оголосили дату прем'єри 11-го сезону. Про це повідомили в офіційному акаунті шоу в інстаграмі.

Новий сезон стартує 4 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ. На глядачів чекають нові учасники, помітні трансформації та незвичний формат боротьби за місце в командах.

Допомагатимуть учасникам змінювати спосіб життя зіркові тренери Марина Боржемська та Олексій Новіков. Ведучим нового сезону став Даніель Салем.

Олексій Новіков, Марина Боржемська та Даніель Салем / Фото з інстаграм-сторінки шоу "Зважених і щасливих"

Цьогоріч правила шоу дещо змінили. Загалом участь у проєкті візьмуть 18 людей, але до команд тренерів після першого випробування потраплять лише 14 із них. Ще четверо учасників опиняться у так званій сірій зоні. Вони носитимуть сірі футболки та щотижня матимуть можливість потрапити до однієї з команд. Для цього потрібно буде показати найкращий результат під час зважування. Водночас учасники команд також не можуть бути впевнені у своєму місці. Якщо хтось покаже слабший результат, він ризикує опинитися у сірій зоні.

Сірі футболки на шоу "Зважені та щасливі" / Фото з інстаграм-сторінки шоу

Тож щотижня учасникам доведеться боротися не лише за схуднення, а й за можливість залишитися у своїй команді.

Імена всіх учасників 11-го сезону поки тримають у секреті. Їх представлять глядачам уже під час прем'єри шоу.

До слова, вже також відома дата прем'єри нового сезону вокального шоу "Голос країни-14".