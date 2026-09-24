"Я закоханий": блогер-мільйонник Діма Варварук неочікувано закрутив роман на шоу "Зрадники"

На знімальному майданчику детективного реаліті-шоу "Зрадники" розгорілися справжні романтичні пристрасті. Відомий український блогер-мільйонник Діма Варварук відверто зізнався у почуттях до іншої учасниці проєкту — Олександри Власенко.

Зараз активно виходить другий сезон популярного шоу "Зрадники", де ведучим став актор Олексій Гнатковський. І поки учасники ламають голову над тим, хто ж із них веде подвійну гру, на знімальному майданчику розгорілися справжні романтичні пристрасті.

Відомий український інфлюенсер та співзасновник гумористичного проєкту "Сільрада" Діма Варварук, за яким стежить понад 1,2 мільйона підписників, не зміг приховати своїх емоцій. Під час гри стало помітно, що він приділяє максимум уваги іншій учасниці реаліті – Олександрі Власенко. Згодом ця симпатія вийшла далеко за межі камер ігрового шоу.

На своїй сторінці в інстаграмі Діма зробив відверту заяву, ошелешивши своїх фанатів.

Люди, маєте знати: я закоханий в @oleksandra_vlasenko_. Чого не питайте, дивіться "Зрадники",

– написав Варварук.

Олександра Власенко / фото з інстаграму

Що саме відбувається між учасниками зараз і чи переросте це у серйозні стосунки – залишається загадкою. Творці проєкту інтригують, що особисті почуття неабияк заважають учасникам ухвалювати раціональні рішення.

Адже підозрювати чи йти проти людей, до яких у тебе виникла симпатія та прив'язаність, виявляється дуже складно. Тож тепер глядачам доведеться уважно спостерігати не лише за пошуком "зрадників", а й за розвитком цієї неочікуваної лавсторі.