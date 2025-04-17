Дмитро Волканов, якому приписували роман з Данилком, вперше показався з коханою
- Український співак Дмитро Волканов показав свою кохану Наталію, з якою вже три роки перебуває у стосунках.
- Наталія працює майстринею манікюру та педикюру, і на її сторінці в соцмережах з'являлися спільні фото з Волкановим з 2023 року.
- Раніше навколо особистого життя Волканова ходили чутки, зокрема про можливий роман з Андрієм Данилком.
Нещодавно український співак Дмитро Волканов зізнався, що вже три роки перебуває у стосунках. Тепер він вирішив показала свою кохану шанувальникам.
Артист опублікував їхнє спільне фото. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Волканова.
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На світлині пара разом відпочиває в ліжку – співак ніжно обіймає свою обраницю, поки вона робить селфі.
Дмитро Волканов з дівчиною / Скриншот з інстаграм-сторіс
Так, з'ясувалося, що обраницею Волканова стала дівчина на ім'я Наталія, яка працює майстринею манікюру та педикюру. Цікаво, що якщо сам виконавець до цього часу тримав свої стосунки в таємниці, то його дівчина виявилася більш відкритою – на її сторінці в соціальних мережах спільні фотографії з артистом з'являються ще з 2023 року.
Раніше навколо особистого життя Дмитра ходили різноманітні чутки, зокрема про можливий роман з Андрієм Данилком. Нещодавно Волканов відреагував на чутки про роман з Данилком.