Дмитро Волканов, якому приписували роман з Данилком, вперше показався з коханою

Нещодавно український співак Дмитро Волканов зізнався, що вже три роки перебуває у стосунках. Тепер він вирішив показала свою кохану шанувальникам.

Артист опублікував їхнє спільне фото. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Волканова.

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На світлині пара разом відпочиває в ліжку – співак ніжно обіймає свою обраницю, поки вона робить селфі.



Дмитро Волканов з дівчиною / Скриншот з інстаграм-сторіс

Так, з'ясувалося, що обраницею Волканова стала дівчина на ім'я Наталія, яка працює майстринею манікюру та педикюру. Цікаво, що якщо сам виконавець до цього часу тримав свої стосунки в таємниці, то його дівчина виявилася більш відкритою – на її сторінці в соціальних мережах спільні фотографії з артистом з'являються ще з 2023 року.

Раніше навколо особистого життя Дмитра ходили різноманітні чутки, зокрема про можливий роман з Андрієм Данилком. Нещодавно Волканов відреагував на чутки про роман з Данилком.